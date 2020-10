Pepê: Grêmio e Porto acertam valor, mas têm entrave na data da transação

Grêmio e Porto entraram em acordo nas últimas horas em relação ao valor da negociação de Pepê, que gira entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 80 e 100 milhões), incluindo bonificações por metas atingidas. A Goal apurou que existe, no entanto, um decisivo impasse envolvendo a data da transferência: os brasileiros querem a permanência do atacante de 23 anos até os primeiros meses de 2020, enquanto os portugueses esperam fechar a mudança de forma imediata.

A pedido de Renato Gaúcho, o clube gaúcho não pretende perder mais um importante jogador de ataque em tão pouco tempo - recentemente negociou Everton Cebolinha com o Benfica, também de Portugal, por aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 120 milhões, na ocasião) e mais 15% de mais-valia.

Com pressa, visto que o mercado de verão europeu está agendado para fechar na próxima terça-feira, dia 6, o Porto corre para ter uma definição por parte do Grêmio e, assim, garantir mais um reforço ofensivo para 2020/21. Já contratou até o momento o iraniano Mehdi Taremi, ex-Rio Ave, e o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense.

Neste sábado, logo após o empate em 1 a 1 com o arquirrival Internacional, no Brasileirão, tendo marcado um gol, o camisa 25 do Tricolor deixou uma "mensagem enigmática" nas redes sociais, a indicar uma eventual despedida. Para já, vale destacar, não há qualquer acordo fechado.