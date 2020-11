Pepe é dúvida do Porto para enfrentar o Olympique de Marselha

O Porto dificilmente poderá contar com seu experiente zagueiro contra Olympique de Marselha. Pepe é provável desfalque para o jogo dessa terça-feira pela Champions League.

Esperando resultado negativo em teste de Covid-19, ele ficou de fora do último jogo pela Liga Portuguesa, quando a equipe foi derrotada pelo Paços de Ferreira por 3 a 2. O resultado expôs as fragilidades defensivas e o técnico Sérgio Conceição respondeu sobre a possível ausência do zagueiro.

"Se calhar não vamos ter, 15 minutos depois de vocês terem saído, o Pepe saiu do treino. E não é bluff, infelizmente. Vai ser muito difícil termos o Pepe no jogo, vou falar com ele, para ver de dá para ir para estágio e ver com médicos se há alguns esperança para que possa jogar", afirmou o técnico nesta segunda-feira.

Confirano vídeo acima os bastidores da vitória do Porto sobre o Olympiacos por 2 a 0 no Estádio do Dragão, válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.