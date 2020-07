Um golaço do Southampton marcado por Che Adams do meio de campo deu a vitória ao time da casa neste domingo contra o Manchester City pela 33ª rodada da Premier League.

Após a partida, o treinador Pep Guardiola comentou a derrota e avaliou sua equipe, que acredita que jogou "bem e com honestidade, caráter e vontade de tentar até o fim".

"Estou muito orgulhoso. Gosto da maneira como jogamos, mas não é suficiente. Não é uma reclamação dos jogadores. Longe disso", acrescentou Pep, que observa o jogo como "uma repetição de como alguns jogos foram nesta temporada - um erro e eles nos puniram".

A postura defensiva dos anfitriões após abrirem o placar dificultaram a vida do City, segundo Pep. "Depois, criamos muito, mas como eu disse, eles tinham 10 jogadores atrás da bola", disse o técnico.

"Concedemos poucas chances e jogamos muito bem, mas não foi suficiente e perdemos muitos jogos nesta temporada - e não podemos competir pelo título fazendo isso", lamentou.

Perguntado sobre o fato Ederson jogar avançado para iniciar as jogadas (como no gol do Southampton), Pep disse que foi um caso isolado. “Usamos nosso goleiro para sair jogando. O erro faz parte do jogo. Não perdemos por esse motivo. Isso já aconteceu muitas vezes - esse tipo de situação e a quantidade de chances que tivemos... é o futebol. Tentamos.", falou Guardiola.

"Perdemos hoje, mas não podemos dizer que não somos um time que não marca gols nesta temporada. Estamos liderando gols e criamos muitas chances", ponderou.

O treinador projetou o que deve ser melhorado. “A próxima temporada será a próxima. Vamos tentar marcar mais gols e evitar perder chances. O controle existe, a maneira como jogamos, precisamos tentar aumentar isso", concluiu Pep Guardiola.