"Perdemos muitos pênaltis; se não está Messi, precisamos de outro"

O Barcelona, ​​depois de vencer o Cornellà nas oitavas de final da Copa do Rei 2020-21, enfrentará o Elche neste domingo no retorno do Barça à LaLiga Santander.

O treinador 'culé', Ronald Koeman, falou à imprensa antes do jogo: "Sabemos que temos um calendário apertado com muitos jogos e fizemos três jogos consecutivos com prorrogação. Fizemos muitas viagens e graças a Deus jogamos de tarde. Vamos colocar uma equipe com vontade e com uma mentalidade forte para tentar vencer o jogo”.

“Vai ser importante recuperar jogadores. O time precisa de frescor. Parece que Sergi Roberto estará conosco em breve, neste sábado ele fez os treinos com o grupo. Se houver um jogador que está muito cansado, mudanças terão que ser feitas. Temos que esperar e ter a sorte de não ter mais lesões", acrescentou o holandês.

O treinador recupera Sergiño Dest, que entrou na convocatória depois de receber alta médica: "Ele jogou muitos jogos e é a sua primeira temporada. É um jogador muito jovem e é complicado. Ele se machucou e parece que está recuperado. Temos que decidir se Ele pode jogar no início. Espero que ele possa voltar ao ritmo dos jogos".

Ele também se referiu à má dinâmica da equipe com os pênaltis. “Se você analisar o assunto dos pênaltis, acertamos 12 e erramos sete. São muitos, é demais. Sabemos que o número um é Leo, mas se Messi não estiver, precisamos que outros cobrem os pênaltis. Nos últimos dias temos cobrado pênaltis, porque é um trabalho que pode ser aprimorado e treinado. O mais importante é não duvidar. Você tem que fazer alguma coisa, porque não se pode aceitar isso”, disse.

Koeman foi questionado sobre a atuação de Luis Suárez, mas não quis entrar no assunto: "Não gosto de responder, só me perguntam quando ele marca. Ele é um grande jogador, mas é a decisão que tomamos no clube e pronto".

Além disso, o holandês falou sobre suas críticas a alguns dos jogadores. “Não vou mentir, penso no que vejo e analiso os jogos. Se digo coisas positivas, ninguém noticia. A atitude da equipe foi outra vez nota dez. Espero que noticiem isso. Para ser jogador do Barça tem de exigir, faço críticas a esse respeito”, afirmou.

Sobre a boa dinâmica da equipe fora de casa, ele confessou: “Nunca vivi algo assim. É um número brutal. Oito jogos são uma loucura. Temos uma nota alta em janeiro. Excluindo o resultado final da Supercopa, o resto dos jogos nós vencemos. A equipe fez entregas e provou ser forte”.

“Já tivemos jogos em que os substitutos jogaram e o time melhorou. É difícil mostrar quando se tem poucas oportunidades. Precisamos de mais competição em algumas posições da equipe”, acrescentou sobre a entrada na dinâmica dos menos usuais.