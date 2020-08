"Perdemos por falta de intensidade e de trabalho duro"

Os 'culés' sentiram a falta de explicações dos protagonistas depois daquela que foi uma das piores derrotas da história do clube nesta sexta-feira.

O Barcelona foi massacrado por um Bayern de cinema e apenas Gerard Piqué e Frenkie de Jong apareceram. As palavras devastadoras do zagueiro central tiveram eco em um meio-campista holandês um pouco mais contido.

Mesmo assim, De Jong também se mostrou franco: "Eles foram muito melhores do que nós. Não acho que seja sobre talento, acho que é sobre colocar intensidade e trabalho duro. Temos que mudar essas coisas".

O ex do Ajax pediu mudanças urgentes no clube. “É uma grande desilusão, não só para mim, mas para todo o clube, porque este clube está habituado a ganhar troféus. É o maior clube do mundo, temos que jogar muito melhor”, afirmou após o 2-8.

Frenkie também reconheceu que o Barcelona tinha alguns problemas para resolver: "Ficou demonstrado que temos muitos problemas na equipe. Sabemos que temos que fazer muitas mudanças. Pedimos desculpas aos torcedores e acho que temos que mudar muitas coisas".

Depois do jogo, fez falta que mais pesos pesados ​​da equipe 'culé' dessem a sua versão dos acontecimentos. Por enquanto, com exceção de Piqué ou De Jong, a equipe do Barça não se pronunciou.