Perder Messi é assunto proibido na diretoria do Barcelona

Se tem um assunto que a diretoria do Barcelona não admite ser comentado nos corredores do Camp Nou, é sobre as chances do clube catalão perder Lionel Messi.

Em meio a crise institucional e política, o Barça tem apenas um objetivo em foco: manter sua principal estrela.

Segundo a rádio 'Cadena SER', recentemente, Messi teria interrompido as conversas para renovar seu contrato com o Barcelona: o vínculo atual só vai até o final da temporada 2020/21. Assim, tal "greve" chegaria como um recado ao atual presidente Jose Maria Bartomeu - o atleta ficaria sem clube poucos dias antes das próximas eleições.

Não é segredo para ninguém que as relações entre o argentino e o comando do Barça estão estremecidas: o jogador já entrou em rota de colisão com o atual dirigente Eric Abidal, homem-forte de Bartomeu, bem como já declarou em entrevistas não estar de acordo com algumas decisões tomadas pela diretoria.

Mesmo pressionado, o próprio Bartomeu continua reiterando que Lionel Messi terminará sua carreira com a camisa do Barcelona.

"Nós estamos conversando com Messi", contou Bartomeu à 'TV3'. "Ele quer terminar sua carreira aqui, nós vamos definitivamente renovar seu contrato, não tenho dúvidas."

O argentino, cada vez mais recordista, vem fazendo mais uma temporada incrível, mesmo jogando "praticamente sozinho" no ataque do Barcelona - se tornou o segundo da história nas cinco grandes ligas da Europa a ter mais de 20 gols e assistências pelo campeonato nacional.

Ainda que a situação política pareça cada vez mais instável e seja passível de críticas, principalmente de jogadores como Messi, também parece errado cogitar ver o craque vestindo outra camisa. Entretanto, coisas mais estranhas já aconteceram e só o tempo - e Bartomeu - podem esclarecer tais dúvidas.