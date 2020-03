"Perdi amigos para o coronavírus"

A Itália continua adicionando vítimas do coronavírus e os infectados estão aumentando dia após dia no país transalpino. O mundo do futebol está acompanhando de perto os desenvolvimentos e já existem figuras da mídia esportiva que foram afetadas pela doença.

Muito além dos 15 jogadores que testaram positivo para o COVID-19, o futebol italiano também lamenta a perda de amigos ou familiares próximos.

É o caso do ex-técnico italiano Cesare Prandelli, que se abriu para falar sobre a doença na 'Radio Lady' e revelou que perdeu amigos.

"Perdi amigos e foi muito dramático para os membros de sua família, que não puderam estar perto deles até o final", disse o italiano.

Prandelli disse que também houve infecções em sua família: "A maioria dos membros da minha família, tios e primos, testou positivo para o coronavírus, mas eles estão bem e eu estou em casa".

O ex-técnico do Valencia enviou um conselho a todos para concluir: "Todos temos que manter o foco e fazer pequenos sacrifícios para que isso termine o mais rápido possível. Talvez a natureza esteja nos dizendo que estamos nos movendo rápido demais".