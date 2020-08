Perguntado sobre Coutinho, Koeman diz ser "hora de dar chance aos jovens"

Envolvido em rumores sobre uma possível saída, Messi foi um dos principais assuntos na entrevista coletiva de Ronald Koeman, apresentado nesta quarta-feira como novo comandante do Barcelona. No entanto, outros nomes foram citados.

Voltando de empréstimo ao Bayern de Munique, Philippe Coutinho segue com contrato válido junto ao time catalão e foi alvo de pergunta ao treinador, que não descartou o brasileiro, mas destacou a prioridade de dar espaço aos jovens.

"É um jogador do Barcelona e, se for para tomar decisões, tomaremos. Sei que, a partir de agora, tenho mais tempo de conhecer melhor os jovens que temos e ele. Acredito que é a hora de dar chance aos jovens e acho que sou holandês nesse sentido: não temos nenhuma dúvida de colocar gente jovem", afirmou.

A idade, porém, não é fator de corte no grupo, que deve ter uma base mantida na visão do holandês. "Em princípio, não temos que mudar a coluna vertebral. Um jogador com mais de 30 anos não está acabado", afirmou.

Confira o currículo de Koeman e suas passagens como jogador pelo Barcelona.