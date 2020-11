Perguntar a Messi sobre Griezmann "foi uma falta de respeito", diz Koeman

Contando com dois jogos atrasados para se aproximar da liderança, o Barcelona visita o Atlético de Madrid nesse sábado pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira a lista de convocados do time catalão.

Em entrevista concedida na véspera da partida, o técnico Ronald Koeman foi perguntado sobre a polêmica reação de Leo Messi ao ser questionado sobre Griezmann quando aterrizou no aeroporto de Barcelona.

"Estou um pouco cansado de ser o problema de tudo no clube", disse um Leo Messi irritado pelas perguntas, que foram motivadas por declaração do tio do francês.

O treinador foi direto ao ser interrogado pelos jornalistas. "Consigo entender que Leo tenha se incomodado. Depois de uma viagem longa, perguntar a Messi sobre Griezmann foi uma falta de respeito, uma sacanagem".

"Pode ser a intenção de vocês criar uma polêmica, mas no vestiário, no treinamento e no campo eu não vi qualquer má relação entre os dois", acrescentou Ronald Koeman.

Perguntado novamente sobre o assunto, o técnico demonstrou impaciência e disparou: "Não vou mais responder questionamentos sobre isso. É besteira".

O que Koeman diria a Messi sobre renovar? "Leo ainda tem um ano de contrato. Na minha opinião, tem que seguir aqui, mas eu não sou a pessoa que tem que convencê-lo. Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro".

"Tenho que defender Leo, porque depois de 15 horas de viagem, fazer um controle de uma hora e meia, e encontrar a imprensa te fazendo muitas perguntas... É incrível o que fez por este clube", disse o técnico, encerrando o assunto 'Messi'.