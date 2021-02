"Perguntaram se Di María gostaria de jogar com Messi... isso não significa desrespeito"

O treinador do PSG, o argentino Mauricio Pochettino, assegurou que não houve falta de respeito ao Barcelona quando Di María foi perguntado a respeito do futuro de Leo Messi.

"Se perguntaram ao Di María se ele gostaria de jogar com o Messi... querem que ele responda o quê? Isso não significou qualquer desrespeito em relação ao Barcelona, não vamos apresentar as coisas foram do contexto", disse em declarações ao programa 'El Transistor'.

Pochettino insistiu que é preciso "ter respeito por todos os clubes e jogadores" e reconheceu que "todos os clubes do mundo, não só o PSG, desenvolvem estratégias para melhorar seus elencos".

"Isso gerou uma situação difícil de entender, que um jogador fale sobre um companheiro de seleção e diga que gostaria de jogar juntos, acredito que é algo normal", completou.