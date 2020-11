Permissão para marcar: Everton Ribeiro vai usar camisa 007 em homenagem a Sean Connery

Nesse sábado (31) o mundo foi surpreendido com a notícia da morte do ator Sean Connery. Aos 90 anos, o primeiro agente 007 do cinema faleceu em Nassau, no Bahamas. Com toda sua importância para o entretenimento mundial, o ator tem recebido diversas homenagens ao redor do planeta. Uma delas será do Flamengo, que dará a camisa 007 a Éverton Ribeiro.

O tributo a Connery será prestado na partida desse domingo (1), quando o Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão.

Sean Connery era um apaixonado por futebol. Ele foi jogador em sua juventude e esteve muito próximo de ser jogador do Manchester United, mas acabou optando pelo caminho da arte cinematográfica.

Ele foi o primeiro intérprete de James Bond, famoso agente secreto 007, com diversos filmes da franquia inglesa. A estreia de Connery no papel do agente foi no filme "007 contra o Satânico Dr. No", de 1962.

Em comunicado oficial em seu site, o Flamengo explicou o caso de colocar dois zeros antes do número sete de Éverton Ribeiro para prestar essa homenagem ao artista.

"Como forma de prestar uma singela homenagem a este grande artista, o Flamengo terá a camisa 7 de seu craque Everton Ribeiro, um dos melhores jogadores de futebol da atualidade no país, ganhando dois zeros, no jogo deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Manto Sagrado ficará estampado com o número “007” nas costas, em alusão ao mais famoso personagem interpretado por Connery no cinema", lê-se na nota do Rubro-Negro.