VÍDEO: Pernambucano, Kaio Jorge fala sobre "jogar em casa"

O Sport Recife recebe o Santos após disputarem três jogos cada. Os times chegam com quatro pontos e buscam avançar para o topo da tabela. A partida está marcada para às 19h15 desta sexta-feira, será realizada na Ilha do Retiro e terá transmissão do Premier. Veja as prováveis escalações.

Na véspera do confronto, o centroavante Kaio Jorge deve ter a primeira oportunidade de atuar pela primeira vez como atleta profissional em Pernambuco, estado em que nasceu. O jogador do Santos diz que está ansioso pela expectativa e espera por uma vitória perto dos seus parentes.