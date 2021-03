Pessina e um alto rendimento que abre as portas do Milan

O meio-campista Matteo Pessina se tornou um dos pilares da Atalanta. Neste ano, ele disputou 31 partidas, tendo sido titular em 25 delas. Ele marcou três gols e deu uma assistência.

E o desempenho do Milan não passou despercebido. A revista 'La Gazzetta dello Sport' afirma que os 'rossoneri' seguem a pista do jogador.

Tanto a diretoria quanto o técnico, Stefano Pioli, estão pensando em Pessina para a 2021-22. Eles teriam um lugar perfeito para ele no Milan.

Pessina tem contrato com o Atalanta até 2022. Se não for renovado, o clube terá neste verão a última grande oportunidade de fazer dinheiro com a sua venda. Caso contrário, eles se arriscariam a ver o jogador sair dentro de um ano totalmente grátis.