Peter Bosz é demitido do comando do Bayer Leverkusen

As duas últimas derrotas consecutivas acabaram com Peter Bosz. Depois dos maus resultados, o Bayer Leverkusen optou por uma mudança de cenário no banco.

O clube anunciou nesta terça-feira a demissão de seu treinador. "Tudo de bom para o futuro, Bosz. Muito obrigado também aos treinadores auxiliares Hendrie Krüzen e Rob Maas, bem como a Terry Peters", publicou o Bayer Leverkusen.

Da mesma forma, anunciou que Hannes Wolf assumirá as rédeas da equipe até o final da temporada. Até agora, ele era treinador da Alemanha Sub-18.

Wolf espera ajudar a equipe e já disse suas primeiras palavras como treinador. "A proposta veio de forma inesperada. Aceitei rapidamente. Agradeço também à Alemanha por tornar isso possível em tão pouco tempo", disse.