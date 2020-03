Peter Whittingham, ex-jogador inglês de 35 anos, falece após queda acidental

Peter Whittingham, ex-Aston Villa, Derby County, Burnley, Cardiff City e Blackburn Rovers, morreu na quinta-feira. Ele tinha 35 anos e lutou para sobreviver no hospital. Ele foi internado após sofrer uma queda em um pub.

Whittingham completou a maior parte de sua carreira em Cardiff, uma equipe da qual ele é considerado uma lenda. Com o time galês, jogou 452 jogos e marcou 94 gols. Aposentou-se em 2018 na equipe do Blackburn Rovers.

O meio-campista era um clássico do futebol inglês, desenvolvendo a maior parte de sua vasta carreira no Championship. Ele jogou um Europeu Sub-21 com a Inglaterra.

"Devemos informar aos fãs com muita dor que Peter Whittingham faleceu aos 35 anos. Estamos com o coração partido. As notícias da morte súbita e prematura de Peter nos abalaram. Nosso amor a sua esposa Amanda, seu filho pequeno e sua família. Pedimos que sua privacidade seja respeitada neste momento cruel e difícil", disse Cardiff em sua mídia social.

"Antes de tudo, Peter era um homem de família e alguém que podia iluminar uma sala com seu senso de humor, calor e personalidade. Como jogador de futebol profissional, ele se destacava pelo talento e humildade. Ninguém fez isso melhor. Os fãs e todos que eles tiveram o prazer de conhecê-lo, sentirão dolorosamente a perda de Peter. Nós amamos você, Pete, e sua memória permanecerá conosco para sempre", lê o texto.

Em 7 de março, Inglaterra e País de Gales se enfrentaram no Six Nations de Rugby e Whittingham assistiu ao espetáculo em um pub. "Por volta das 22h do dia 7 de março passado, a polícia do sul de Gales foi chamada por um local de Barry. Um homem de Penarth de 35 anos havia sofrido um ferimento na cabeça como resultado de uma queda e permanecia no Hospital University of Wales, Cardiff. Não há resultado ou evidência de que seja um ato criminoso, e parece que o ferimento foi causado por uma queda acidental. A investigação ainda está em andamento", eram as informações da força policial da época. Whittingham não conseguiu sobreviver a um ferimento na cabeça.