VÍDEO: Phil Foden recorda 'rivalidade' com o pai em dias City x United

O Manchester City chega à 12ª rodada do Campeonato Inglês em sétimo na tabela, com 18 pontos, um a menos que o Manchester United, anfitrião do dérbi desse sábado, que ocupa o sexto lugar.

Confira no vídeo acima as palavras de Phil Foden em entrevista. O meio-campista revelado na base dos Citizens relembrou a 'rivalidade' dentro de casa com o pai, torcedor dos Red Devils.