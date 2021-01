Pia Sundhage renova com o Brasil até 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nessa quinta-feira a renovação do contrato da treinadora da Seleção Brasileira, Pia Sundhage até 2024, que comandará a equipe nas Olímpiadas de Tóquio e Paris 2024; e na Copa do Mundo da Austrália em 2023.

“Esse cronograma foi alterado, na medida que as Olimpíadas foram prorrogadas, portanto o nosso plano de postergação do contrato veio antes do imaginado. Estamos muito satisfeitos e convencidos do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Pia. Os números falam por si. Ela vem fazendo um trabalho que é digno de aplausos”, disse o presidente da instituição, Rogério Caboclo.

A treinador sueca de 60 anos, tinha um contrato vigente até agosto de 2021 com uma renovação automática até 2023, mas a CBF decidiu antecipar a renovação e blindar a treinadora.