Piatek garante vitória do Hertha sobre o Augsburg

O Hertha Berlin voltou diferente após a paralisação pela pandemia do coronavírus. O time da capital alemã ainda não perdeu e começa a sonhar com coisas maiores na temporada.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Javairo Dilrosun, um golaço. Ele recebeu na área e com uma bela cavadinha mandou para as redes. O segundo veio com Piatek, já nos acréscimos.

Com a vitória o Hertha Berlin continua a sua escalada na tabela após a retomada da competição, já são três vitórias e um empate. O time de Bruno Labbadia é o 9º com 38 e se aproxima da Europa League. Já o Augsburg cai para a 14º posição com 31 pontos.

Na próxima rodada o Hertha tem uma pedreira pela frente ao enfrentar o Borussia Dortmund (2º), enquanto o Augsburg recebe o Köln (11º).