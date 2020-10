Pickford contrata guarda-costas após ameaças por entrada em Van Dijk

Pickford nunca se esquecerá de seu golpe que atingiu Van Dijk. O zagueiro do Liverpool viverá cerca de seis meses de recuperação, ele terá que passar pela sala de cirurgia. Outro pesadelo muito diferente é aquele vivido pelo jogador 'toffee' que causou o problema.

'Daily Mail' afirma que, após o lance, o goleiro passou a receber ameaças de morte. A situação é tão delicada que ele teria optado por contratar segurança pessoal. Pickford teria passado a andar acompanhado de guarda-costas.

A proteção não é apenas para si mesmo, pois o jogador também teme por sua família. O jornal britânico falou com o entorno de Pickford. "Ele está chocado com o nível de abusos sofridos desde o jogo. Ele está determinado a fazer o que for necessário para manter sua família segura", disse uma fonte próxima ao atleta a 'Daily Mail'.

As autoridades de segurança pública já têm conhecimento das ameaças que ele vem recebendo ao longo dos últimos dias.