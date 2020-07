Pioli vê Ibrahimovic "como um leão" e pronto para reaparecer

O sueco Zlatan Ibrahimovic, atacante do Milan, já está em boa forma após a lesão muscular sofrida no final de maio e pode voltar a competir na Serie A nesta quarta-feira, na visita do time de Milão ao SPAL de Ferrara.

Isso foi relatado na terça-feira pelo técnico Stefano Pioli em uma entrevista coletiva no CT de Milanello, na qual ele definiu o veterano sueco, 38, como "um leão" pronto para acumular seus primeiros minutos no Campeonato Italiano após a pandemia do coronavírus.

"Em um nível psicológico, ele está bem, ele é um leão. Ontem (segunda-feira) ele fez um bom treinamento e se nesta terça-feira ele fizer outro bom treino e me der o aval, poderei convocá-lo para o jogo de Ferrara", disse Pioli.

Ibrahimovic, ex-jogador do Malmoe, do Ajax, da Juventus, da Inter, do Barcelona, ​​do Paris Saint-Germain, do Manchester United e do Los Angeles Galaxy, se lesionouno dia 25 de maio no sóleo durante o treinamento e perdeu os três primeiros jogos disputados pelo Milan neste mês de junho.

Ele não esteve na semifinal de volta da Copa da Itália, na qual também estava sancionado, contra a Juventus, nem nas vitórias conquistadas em Lecce e contra a Roma na Serie A.

Ele poderia retornar nesta quarta-feira no estádio Paolo Mazza, em Ferrara, onde o Milan está lutando por pontos importantes para se classificar para a próxima Liga Europa.

Ibrahimovic assinou pelo Milan em janeiro, depois que seu contrato com o Los Angeles Galaxy expirou e marcou quatro gols em dez jogos com a equipe milanesa.