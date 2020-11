Piqué alcançará os 550 jogos como azulgrana contra o Alavés

Gerard Piqué tem uma partida muito especial pela frente nesse sábado 31 de outubro. O zagueiro catalão realizará uma grande façanha na visita do Barcelona ao Alavés, nada mais, nada menos que 550 jogos com a camisa azulgrana.

O experiente jogador de 33 anos superará com essa cifra os 549 de Migueli e assumirá a sexta posição no ranking de jogadores que mais defenderam as cores do Barça na história.

Um número que tem tudo pra crescer, já que o jogador renovou o seu contrato com o conjuto catalão até o verão de 2024.

Piqué divide o ranking com jogador como Xavi e suas 767 partidas ou o próprio Leo Messi, que já tem 738. Seguidos por Andrés Iniesta, com 674, Puyol, com 593, e Busquets, com 586.