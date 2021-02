Piqué continua recrutando 'culés': ex-chefe médico do Barça é contratado para o Andorra

O zagueiro do Barcelona, ​​Gerard Piqué, o maior acionista do Andorra, contratou o Dr. Ricard Pruna para assessorar na concepção dos serviços médicos do clube do Principado.

Pruna, que durante 25 anos foi chefe dos serviços médicos do Barça, junta-se ao FC Andorra com o objetivo de "conceber e liderar os serviços médicos do clube", conforme informa um comunicado da equipe, ativa no Grupo III-A da Segunda Divisão B do futebol espanhol.

Atualmente, a equipe médica do clube andorrano é composta por cinco pessoas: um médico, dois fisioterapeutas, um readaptador e uma nutricionista.

“Estou muito entusiasmado por aderir a esse projeto. Há uma equipe muito jovem por trás, com muito potencial e muita ambição. Espero poder contribuir com toda a minha experiência para gerir e profissionalizar os serviços médicos do clube da melhor forma possível ", assegurou Ricard Pruna.

Pruna, de 56 anos, deixou o Barcelona em 2020 após 25 anos no Barça, onde ingressou em 1995. O médico de Badalona dirigia os serviços médicos do Barça e era encarregado de supervisionar todos os jogadores da primeira equipe, além de desenvolver diferentes facetas.

Ricard Pruna é formado em Medicina e Cirurgia, especialista em Medicina do Esporte e Traumatologia e doutorado em genética e lesões esportivas pela Universidade de Barcelona.