Piqué: "É o pior Real Madrid desde que estou aqui"

Gerard Piqué assegurou, em sua passagem pelos microfones de 'Movistar', que o rival foi na primeira parte o "pior Madrid em muito tempo", embora afirme que não se trata de uma crítica.

"Na 1ª metade, controlamos a partida. O pior Real Madrid que vi desde que venho ao Santiago Bernabéu foi o do 1º tempo. Na 2ª parte, eles nos colocaram na defensiva, e em uma jogada de azar nos fizeram o 1º gol. Tínhamos que ter aproveitado a partida na 1ª parte", analisou.

"Não disse isso como uma crítica. Cada um tem seus problemas. Nós tampouco estamos muito bem. Tivemos chance de dar o 'soco na mesa' e ganhar. Se a gente tivesse aproveitado nossas chances na 1ª etapa, eles teriam que enfrentar uma montanha depois. Agora, eles saem do jogo reforçados e nós, tristes, mas sem desistir. Temos muitas chances ainda de ganhar LaLiga", completou.

O zagueiro teve uma grande atuação, levando vantagem na maioria dos duelos contra Vinicius Jr, menos naquela que resultou no primeiro gol do Real Madrid.

"Eu estava em posição de inferioridade no lance, porque estava marcando outro jogador, mas tive que sair para bloquear Vinicius. Deixei que ele tomasse a decisão do que iria fazer e tentei bloquear o chute. Infelizmente, a bola tocou no meu pé e entrou. Creio que sua intenção era chutar a gol", explicou.