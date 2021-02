Piqué está de volta: treinou com o grupo e deve pegar o PSG

Quase três meses se passaram desde que Gerard Piqué se lesionou. Desde aquele fatídico 21 de novembro contra o Atlético de Madrid, o zagueiro não entra em campo.

Sem o seu experiente zagueiro o Barcelona precisou se virar e o time de Ronald Koeman apresentou inúmeros problemas defensivos.

No entanto, nesse domingo o barcelonismo pode voltar a sorrir. Isso porque, Gerard Piqué voltou aos treinos com o grupo e tem tudo para enfrentar o PSG na partida de ida das oitavas de final da Champions.

De acordo com o jornal 'La Vanguardia', foi o próprio Piqué quem pediu para treinar com os seus companheiros nesse domingo. A expectativa era de que voltasse ainda durante essa semana, mas o zagueiro está completamente recuperado e antecipou as previsões.