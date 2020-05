Piqué lembrou do 6 a 2 e Casillas respondeu

O 6 a 2 do Barcelona contra o Real Madrid em 2009 foi motivo de corneta por muito tempo na Espanha e voltou a ser lembrado neste sábado, quando o jogo completa onze anos.

O confronto histórico foi assunto para uma troca de provocações entre Gerard Piqué e Iker Casillas nas redes sociais.

Tudo começou com uma publicação do zagueiro do Barcelona em seu perfil do Twitter. O texto "Onze anos", em inglês, foi seguido por um emoticon azul e vermelho e um vídeo do gol de Piqué fechando o placar.

Rapidamente, vieram os 'likes', 'retweets' e comentários. Horas depois, chegou uma resposta de outro protagonista da partida.

Casillas usou o texto de Piqué e fez uma fórmula matemática: "11 + 2 = 13", em clara referência ao número de títulos continentais do Real Madrid ao longo de sua história.