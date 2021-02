Piqué será testado nesse domingo e é possibilidade contra PSG

A entorse de grau três do ligamento lateral interno de Gerard Piqué o deixou fora de campo desde 21 de novembro. Uma baixa crucial para um Barça que precisa de peças na defesa... e que enfrenta uma semana muito importante contra o PSG na Liga dos Campeões nesta terça-feira.

Embora fosse esperado que ele reaparecesse mais para frente, seus bons sentimentos no processo de recuperação chegaram ao zagueiro 'culé' para aspirar estar no jogo de ida contra os parisienses na próxima semana. E, de acordo com 'La Vanguardia', o domingo será um dia chave.

Será esse dia em que Piqué, se nada mudar, vai treinar com o resto do grupo para tentar se testar e ver se a boa forma de recuperação é real para estar à disposição de Ronald Koeman na Champions League.

Além disso, a citada mídia afirma que os serviços médicos não são a favor de arriscar o zagueiro depois de passar quase três meses sem jogar uma partida oficial.

O zagueiro do Barcelona perguntou a Koeman, que já deu o 'ok', e está agendado para a sessão da manhã de domingo, quando a decisão será tomada. Um esforço extra para um jogo crucial.

Segundo o 'AS', Ronald Araujo também está numa posição semelhante. Poder infiltrar o uruguaio é estudado se for necessário e o jogador está disposto a fazê-lo. Koeman terá a decisão final.