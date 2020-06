Piqué, sétimo com mais jogos na história do Barcelona

A partida contra o Celta em Vigo teve uma marca pessoal significativa sendo alcançada na equipe visitante. Piqué saltou um lugar na lista dos jogadores com mais partidas disputadas pelo Barcelona.

O zagueiro somou 536 jogos oficiais e passou seu ex-colega Víctor Valdés para assumir o sétimo lugar. Aos 33 anos, o ídolo catalão precisa de mais 13 partidas para ultrapassar Migueli, o próximo no ranking do clube.

O quinto colocado é Sergio Busquets (572), que somente fica atrás de Carles Puyol (593), Iniesta (674), Xavi (767) e Messi (723). Com o contrato válido até 2022, sobrarão chances para o zagueiro seguir avançando.

No entanto, dificilmente será capaz de passar pelo argentino e pelo volante que ainda atuam no time. Também não será fácil superar Iniesta e Xavi, ex-companheiros que, mesmo não estando mais no Camp Nou, acumulam mais de 100 jogos de vantagem e ainda não têm suas posições ameaçadas no ranking.