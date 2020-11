Piqué tem pressa: se infiltrou para começar a recuperação

A grave lesão sofrida por Gerard Piqué no último passado já é coisa do passado para o zagueiro. Já se sabe que o defensor não passará por uma cirurgia e nessa quinta-feira começou o tratamento.

O diário 'AS' confirmou que o zagueiro começou a receber infiltrações, uma medida cada vez mais usada e que poderia ajudar na recuperação do jogador.

A previsão de retorno é de quatro meses, o que o permitiria voltar para ajudar a equipe na reta final da temporada. Mas a ideia do atleta é diminuir esse tempo.

O tratamento consiste no enriquecimento do próprio sangue do jogador depois de uma centrifugação para deixar apenas plaquetas e plasma. Logo, se injeta na zona afetada para regenerar o mais rápido possível o tecido danificado.