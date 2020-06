Piqué tranquiliza o Barça

O Barcelona ganhou do Athletic pelo placar mínimo com o gol de Rakitic em uma partida em que coincidiu pela primeira vez com o tridente formado por Griezmann, Suárez e Messi. Em meio a pressão por uma vitória, a equipe esteve a ponto de perder um nome importante.

O zagueiro de Gerard Piqué sofreu com incômodos no músculo adutor da perna direita e chegou até a se sentar no gramado para receber atendimento médico.

O jogador não ficou de fora de nenhuma partida desde a competição foi retomada na Espanha, ao contrário dos companheiros que tem ao lado, pois trabalhou com Lenglet e Araújo.

No entanto, ao que tudo indica, o zagueiro passou por uma sessão de recuperação junto aos seus companheiros e está recuperado dos seus problemas musculares. Por isso, o zagueiro deve estar presente em Vigo contra o Celta.