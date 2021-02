Piqué volta a treinar no Barcelona após lesão no joelho

Desde a 10ª rodada do Campeonato Espanhol, contra o Atlético de Madrid, Gerard Piqué passou a ser desfalque do Barcelona e trabalha para superar seu problema físico.

Com previsão de retorno de quatro meses, o zagueiro está em tratamento específico e intenso para retomar as condições ideais - confira no vídeo acima imagens do treinamento do jogador catalão.

A lesão afeta o ligamento lateral interno e o ligamento cruzado anterior do joelho direito e faz o capitão da equipe ser desfalque em 19 partidas.

Piqué tomou a decisão de não se submeter a um procedimento cirurgico, de modo que a sua recuperação será por meio de um tratamento conservador.

O longo tempo do jogador longe dos campos e os demais problemas na zaga fazem a diretoria do Barcelona observar o mercado em busca de reposição.