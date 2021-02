Pirlo comenta reação de CR7 a substituição: "Precisa respirar"

Cristiano Ronaldo fez os dois gols da virada da Juventus sobre a Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália, mas foi substituído aos 75 minutos e parece não ter gostado da escolha de Andrea Pirlo.

O português deixou o campo aos 75 minutos para dar lugar a Álvaro Morata e não disfarçou a expressão de insatisfação. Após a partida, o treinador comentou o caso em entrevista coletiva.

"Percebi que o Ronaldo não ficou contente com o fato de ter sido substituído, mas descansá-lo foi a decisão correta. Temos um jogo importante pela Serie A, e ele precisa respirar, pelo menos por um minuto", disse o técnico em referência ao jogo do sábado, contra a Roma.

"Esta noite, com o que fez, não poderia ter respondido melhor às críticas. É fundamental para o time, mas às vezes também tem de recuperar o fôlego. Está sempre no topo e hoje demonstrou isso de novo. O que lhe disse? Quando saiu, eu disse que o tinha tirado porque há um jogo importante no sábado e ele tem de estar no topo, como nesta partida", acrescentou Pirlo.

Com a vitória dessa quarta-feira por 2 a 1 contra a Inter de Milão, a Juventus tem vantagem para o duelo de volta, que será disputado na terça-feira que vem em Turim. Quem avançar para a final enfrenta o vencedor do confronto entre Napoli e Atalanta.