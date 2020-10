Pirlo confirma a ausência de Cristiano contra o Halles Verona

O COVID-19 volta a deixar o Cristiano Ronaldo fora dos gramados. O atacante português voltou a testar positivo nos exames de coronavírus e perderá a partida contra o Hellas Verona.

Andrea Pirlo, treinador da Juve, confirmou a ausência do luso. "No momento não há novidades, esperamos as respostas do PCR que ele fez nesse sábado e comunicaremos o resultado", disse em entrevista coletiva.

Pirlo reconheceu que, "mesmo que o teste fosse negativo, ele não poderia jogar nesse domingo porque primeiro deve passar por um reconhecimento médico". Quem estará presente é McKennie, que deu negativo.

Mas CR7 não foi o único assunto tratado por Pirlo, Paylo Dybala também. "Será titular, não teve tempo de treinar nessa semana, mas jogou em Kiev e é justo que volte a ser titular", disse o treinador.