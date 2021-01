Pirlo confirma que Giroud encaixaria bem na Juve

Andrea Pirlo foi claro no fim do jogo entre Juventus e Udinese. Ele quer um atacante e a Juve fará o possível para oferecê-lo ao técnico neste mês de janeiro.

Que o treinador transalpino peça um reforço no ataque não é estranho, mas o nome sim é. Mais uma vez, o nome Olivier Giroud reapareceu na Itália. E Pirlo reconheceu que gosta bastante de seu futebol.

"Ele seria um atacante muito útil. O mercado abre na segunda-feira e já discuti com a diretoria o que queremos fazer se a oportunidade for dada. Talvez um atacante que me permita rodar com os outros que tenho seja bom", explicou.

Até agora, Pirlo está usando Álvaro Morata e Cristiano Ronaldo na liderança do ataque. Para Paulo Dybala não sobra muitos minutos, mas isso não é obstáculo para Pirlo suspirar por um atacante com outras características.

Olivier Giroud, de 34 anos, marcou nove gols em 15 jogos e está na melhor temporada como jogador do Chelsea apesar de não contar com tantos minutos quanto gostaria.