Pirlo descarta Suárez: "É muito difícil, não há tempo"

Luis Suarez, salvo uma virada de 180 graus na história, não jogará pela Juventus. Pelo menos foi o que sugeriu Pirlo, técnico 'bianconero', ao se referir dificuldade da operação.

Para o uruguaio pousar em Torino, obter o passaporte italiano parecia fundamental. Na LaLiga, ele não ocupa cargo extracomunitário por causa de sua esposa, que é espanhola. Mas para os planos da Juve, o camisa 9 precisava passar em um exame para iniciar o processo de obtenção da dupla nacionalidade.

Ele já passou com sucesso no exame, mas os prazos não acompanham o pensamento de Pirlo: "É muito difícil que Suárez chegue, principalmente pelo tempo que vai demorar para tirar o passaporte".

"Sei que vai demorar muito para obter o passaporte, por isso será complicado que ele seja nosso atacante", disse o treinador da 'Vecchia Signora' na prévia da estreia no campeonato italiano contra o Sampdoria.

Portanto, Dzeko continua sendo a principal alternativa para substituir Gonzalo Higuaín, já na Inter Miami, e acompanhar Cristiano Ronaldo no ataque da Juve. Embora não queiram cair nas precipitações com a chegada do atacante: "Todos estamos à espera do atacante, mas não temos pressa".