Depois de treinar no JTC, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt comandaram três times formados por funcionários da Juventus. As equipes incluíram ex-jogadores célebres que hoje trabalham no clube

Confira no vídeo acima a partida que teve a participação de nomes como Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Andrea Pirlo e Igor Tudor.