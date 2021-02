Pirlo elogiou a disciplina de CR7: "Sempre respeita o que peço"

A Juventus superou a Roma neste fim de semana em mais um jogo com participação decisiva de Cristiano Ronaldo. O português abriu o placar aos 13 minutos e foi alvo de elogios de Andrea Pirlo após o apito final.

"Desde o início da temporada, Cristiano sempre esteve disposto. Em algumas partidas, jogou mais como centroavante quando pedimos aos outros atacantes para ajudar um pouco na cobertura da pressão sobre o adversário. Nesses casos, pode jogar em uma posição mais ofensiva, mas, desde o começo da temporada, sempre respeita o que peço a ele nas partidas", comentou o técnico em entrevista coletiva.

Pirlo ainda fez uma análise do desempenho na partida. “Tínhamos nos preparado para esse tipo de jogo. Sabíamos que a Roma joga um futebol muito bom e estávamos prontos para jogar firme e acertar no contra-ataque. É difícil ficar perturbando eles o tempo todo, mas, quando aumentamos a pressão, fizemos bem. No jogo reverso, a Roma aplicou a mesma tática contra nós e, desta vez, queríamos virar o jogo taticamente. Podemos jogar assim novamente no futuro, porque quando você joga a cada três dias, não é fácil ter sempre energia para derrubar o adversário", avaliou.

"Eu melhorei? Você aprende com as vitórias e derrotas. Você aprende algo com cada jogo, especialmente porque é muito tático na Itália, e você não pode jogar todos os jogos da mesma maneira. Eu também tenho um ótimo clube me dando apoio”, completou.