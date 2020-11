Pirlo explicou porque tirou Arthur no intervalo

A Juventus bateu o Ferencváros por 4 a 1 pela terceira rodada da fase de grupos da Champions e deve decidir a liderança do Grupo G no dia 08 de dezembro na partida contra o Barcelona.

Após o jogo, Andrea Pirlo concedeu entrevista e falou sobre o volante brasileiro Arthur Melo, que ainda não se firmou na equipe de Turim. No intervalo do jogo dessa quarta-feira, ele foi substituído no intervalo.

"Não estava bem desde o início, tinha problemas de estômago. Não estava preparado para correr nem em condições de jogar a partida. Queríamos tirá-lo depois de 20 minutos, mas preferiu continuar", justificou o treinador da Juventus.

Sobre a posição do ex de Grêmio e Barcelona, o técnico disse o seguinte: "Deveria estar mais à frente, mas não conseguia. Pensamos em tirá-lo o quanto antes, mas aguentamos até o final do primeiro tempo".

Caso se recupere a tempo, o brasileiro deverá estar disponível para enfrentar a Lazio, no próximo domingo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.