Pirlo indica ataque titular da Juventus na Champions

Vindo de empate na casa do Benevento que a deixa em quarto no Campeonato Italiano, a Juventus volta a campo nessa quarta-feira em situação mais confortável na Champions League.

Com nove pontos após quatro rodadas, o time de Andrea Pirlo já garantiu vaga nas oitavas de final. Na véspera da partida contra o Dínamo de Kiev, o técnico indicou que deve poupar Dybala.

"Eu não acho que veremos um tridente no ataque amanhã. Álvaro Morata provavelmente vai jogar, enquanto Dybala vai se preparar para o Derby de Turim no sábado", afirmou o treinador, sugerindo um ataque com Cristiano Ronaldo e Morata.

Pirlo ainda falou sobre as características do futebol do argentino: "Dybala muitas vezes cai para jogar pelo fundo e ter um pouco mais de espaço. Trabalhamos sempre juntos nos espaços que ele deve ocupar. Ele deve jogar com calma e estar em condições de ser ativo na fase de ataque”.

O momento irregular no Campeonato Italiano foi alvo de questionamento. "Quando você ganha está tudo bem, quando você não ganha surgem problemas que podem nem existir. Estamos trabalhando para melhorar. Não estou muito preocupado. Em Benevento tivemos chance de vencer, mas não fomos bons a fechar o placar e eles conseguiram jogar bem, isso pode acontecer. Analisamos o jogo e vamos tentar melhorar", respondeu Pirlo.

"Depois de Benevento, disse que precisamos de mais concentração e vontade de trazer os pontos para casa, mesmo quando estamos na frente nos jogos. Já falamos sobre isso e todos sabemos disso. Temos de enfrentar todos os jogos da mesma forma, tanto na UCL como na Itália. Teria preferido um pouco mais de consistência, mas é normal que demore um pouco mais de tempo para a conseguir. Os jogadores sabem o que devem fazer", acrescentou.

Com lesão na vitilha, Demiral deve ser uma das ausências, assim como Chiellini e Buffon, que se recuperam de problemas na coxa.