Pirlo, preocupado com a lesão de Dybala

Andrea Pirlo, técnico da Juventus, assegurou nesse domingo que o argentino Paulo Dybala sofreu um "trauma por contusão no ligamento colateral' do joelho esquerdo, em uma jogada ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a contra o Sassuolo.

"Dybala tem um trauma por contusão no colateral, sente dores. Vamos ver como estará nos próximos dias, esperamos que não seja nada grave", disse Pirlo ao final do jogo no Allianz Stadium, em declarações a 'Sky Sport'.

Dybala, que foi titular ao lado de Cristiano Ronaldo, deixou o campo aos 42' com muitas dores após um lance com o zagueiro rival, e teve que dar lugar ao sueco Dejan Kulusevski.

Na próxima rodada da Serie A, a Juventus, quarta colocada, jogará o "Derbi da Itália'' contra a Inter de Milão, vice-líder.