Pirlo quer atrapalhar os planos do Barça

O contrato de Depay com o Olympique de Lyon termina em junho de 2021. O clube enfrenta a última oportunidade no mercado de ganhar dinheiro com a venda, já que no verão ele sairia totalmente gratuito.

Com isso, a entidade francesa estaria disposta a deixá-lo ir por cinco milhões de euros. Um preço muito baixo que não só fez com que o Barça o anotasse na sua lista de objetivos.

A Juventus de Turim, segundo o 'Tuttosport', também quer o atacante em sua equipe. De acordo com o meio italiano, a equipe de Pirlo estaria disposta a fazer uma oferta séria por ele ao Olympique de Lyon.

Os 'bianconeri' procuram um atacante e, segundo esta fonte, têm dois nomes marcados em vermelho: Arkadiusz Milik, do Napoli, e Memphis Depay.

Milik está na mesma situação contratual que Depay. Portanto, será necessário ver por qual dos dois a 'Vecchia Signora' finalmente opta.

Rudi García, treinador do Lyon, espera continuar contando com Depay até junho de 2021, mas parece que será mais do que complicado.