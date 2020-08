Pirlo quer Thomas na Juventus

Após três temporadas defendendo a camisa da Juventus, Blaise Matuidi abandonou o conjunto de Turim para inicar uma nova fase na Major League Soccer, onde defenderá as cores do Inter Miami.

Com a baixa no meio de campo, o time italiano já procura um substituto para o francês. E segundo as últimas informações a diretoria da Juve já teria um nome preferido.

De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', a equipe comandada por Andrea Pirlo sonha com a contratação de Thomas Partey para a próxima temporada.

Combinando qualidade, força física e juventude, o jogador de 27 anos encaixaria perfeitamente nos planos de renovação da Juve para os próximos anos.

Resta saber qual será a oferta preparada pelos 'bianconeri' aos 'colchoneros', que diante do interesse de outros clubes se limitou a pedir o valor da multa rescisória de 50 milhões de euros