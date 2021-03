Pirlo sai em defesa de Cristiano e afasta os rumores: "é normal que esteja desiludido"

A eliminação da Juventus na Champions League provocou um verdadeiro terremoto em Turim. Jorge Mendes já começou a 'mexer os pauzinhos' para encontrar um novo destino para Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo, seu treinador, concedeu entrevista coletiva e saiu em defesa do camisa '7'. "Cristiano Ronaldo está bem, é normal que esteja desiludido com o que aconteceu, assim como toda a equipe. Ele treinou bem, e acho que se recuperou para poder jogar amanhã", disse

"É normal que haja rumores após uma eliminação. Ele é o personagem mais importante do mundo do futebol, junto com Messi, por isso vão sempre falar deles", completou.

Cristiano também rompeu o silêncio nesse sábado em publicação nas redes sociais: "A história não pode ser apagada, é escrita todos os dias", escreveu.

Por fim, Pirlo projetou a sequência da temporada: "A equipe e eu estamos convencidos que ainda temos um grande futuro pela frente, com partidas a serem disputadas e objetivos que queremos alcançar. Essa a coisa mais importante", concluiu.