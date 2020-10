A Champions League volta nesse dia 20/10 e hoje, a Juventus fará sua estreia contra a equipe do Dínamo de Kiev e não poderá contar com Cristiano Ronaldo, que está afastado por conta do coronavírus.

No vídeo acima, você confere a trajetória de Andrea Pirlo na Juventus, que está em campo agora em sua estreia como técnico em uma Champions.