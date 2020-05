Pjanic diz "sim" ao Barcelona, segundo jornal

O bósnio Miralem Pjanic, meio-campista da Juventus, concordou com a ideia de deixar a equipe de Turim na próxima janela de transferências para assinar com o Barcelona, conforme informações desta sexta-feira na imprensa italiana.

Pjanic, ex de Lyon e da Roma, tem contrato válido com a Juventus até 2023, mas pode deixar o clube em uma troca. 'La Gazzetta dello Sport' afirma que o meia de 30 anos pode ser envolvido em uma negociação com o brasileiro Arthur Melo, o croata Ivan Rakitic ou o chileno Arturo Vidal.

Arthur e Pjanic teriam um valor de mercado semelhante, embora o meia brasileiro tenha expressado recentemente sua firme vontade de permanecer na Catalunha.

O Barcelona, ​​segundo o jornal italiano, proporia à Juventus um negócio com Rakitic, cujo perfil não agradaria tanto a diretoria de Turim, ou com Vidal, que por razões de idade (aos 33 anos em 22 de maio) também não é o principal desejo dos italianos.

Pjanic assinou com o campeão italiano no meio de 2016 por 40 milhões de euros e conquistou quatro títulos da liga em Turim, somando 166 jogos e 22 gols.