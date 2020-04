Pjanic, entre o PSG e o Barcelona

A Miralem Pjanic não vai faltar ofertas neste verão, mas parece que, além do Chelsea, o Barça e o PSG são os mais interessados ​​no jogador da Bósnia.

O Paris Saint-Germain, como o Barça, parece determinado a concretizar a troca. Os catalães estariam dispostos a oferecer Arthur em troca de Pjanic, e a equipe parisiense medita a oferta de Leandro Paredes, segundo o 'TuttoSport'.

Mas o meio-campista dos Bálcãs, se cabia a ele decidir, parece preferir o Barcelona ao seu destino. Para afirmar isso, o jornal 'Mundo Deportivo' se apega a uma conversa informal que Pjanic teve com o então vice-presidente de Barcelona Jordi Mestre, em 2017.

Depois, garantiu ao técnico do Barça que seu sonho era jogar no Camp Nou. E agora, com a Juve tão focada em Arthur, ele estaria mais perto do que nunca de realizar esse sonho.