Pjanic escolhe o PSG como alternativa ao Barça

Miralem Pjanic é um dos dois grandes objetivos do Barcelona, ​​juntamente com Lautaro Martínez. O bósnio espera que a troca de jogadores seja aceita, mas Arthur complicou a operação.

O bósnio, diante da possibilidade de não comparecer ao Camp Nou, começou a considerar alternativas. O 'TuttoSport' garante que um deles chegue ao Parc des Princes para jogar no PSG.

Um dos objetivos da Juventus no próximo mercado é fortalecer seu meio-campo. Por isso ela queria Arthur. Diante da recusa do brasileiro, Jorginho e Leandro Paredes aparecem como opções. Precisamente o argentino está no PSG, e uma troca de figurinhas possa ocorrer.

O que está claro para Pjanic é que ele não quer jogar pelo Chelsea, disse a fonte citada. O bósnio não quer entrar na operação que pode levar Jorginho de volta para o comando de Sarri.

O Barcelona tem uma carta na manga para tentar convencer a Juventus da troca. Trata-se de Philippe Coutinho, insultado no Camp Nou e que retornará após o empréstimo no Bayern de Munique.