Miralem Pjanic já veste a camisa 8 do Barcelona após chegar em uma negociação que envolveu a ida de de Arthur à Juventus. O meio-campista bósnio foi apresentado nesta terça-feira.

O reforço vai herdar justamente o número usado pelo brasileiro - e do lendário Iniesta - e já deu os primeiros toques na bola pisando no gramado do estádio Camp Nou.

A novidade do time de Ronald Koeman já vinha treinando nas instalações do clube e assim como Ansu Fati, ainda não poderá participar do amistoso dessa quarta-feira contra o Girona.

Enquanto o reforço segue trabalhando separadamente após superar o coronavírus, o jovem atacante se recupera de lesão no quadril.

Koeman espera a confirmação sobre a possibilidade de contar com a nova peça do elenco para o início do Campeonato Espanhol, em que o Barcelona estreará contra o Villarreal.