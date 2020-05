Pjanic, o escolhido azulgrana

A crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus exigirá ao máximo a criatividade dos clubes na hora de buscar reforços. Uma das opções é a troca.

O Barcelona é um dos conjuntos que pensa com carinho nessa alternativa, desta vez com a Juventus. E o escolhido para desembarcar no Camp Nou é Miralem Pjanic.

O bósnio acaba de completar 30 anos no melhor momento da sua carreira. Com um toque de bola refinado no meio de campo, é capaz de organizar o jogo e chegar até o gol adversário.

De acordo com o 'Marca', Pjanic é o homem por quem o Barça estaria disposto a realizar uma troca. A entidade considera que o meia encaixaria como uma luva no esquema de Setién.

Segundo a 'RAC1', o Barça poderia colocar Arthur Melo na operação, mesmo com o brasileiro tendo deixado claro que a sua intenção é ficar na Cidade Condal.

Porém, o Barça tem um duro rival na disputa pelo bósnio, já que o PSG também está de olho no talento do camisa '5'.