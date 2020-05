Pjanic por Arthur? Barcelona recusa troca e só aceitaria dinheiro em negociação

A possível troca entre Barcelona e Juventus, envolvendo os meias Arthur e Miralem Pjanic, parece estar fora de cogitação para os espanhóis. Segundo apurado pela 'Goal', o clube catalão só estaria interessado em liberar o brasileiro com uma quantia em dinheiro envolvida.

Enquanto isso, Pjanic estaria disposto a trocar a Serie A pela La Liga e Arthur, como já disse, prefere ficar na Espanha: "A única opção que me interessa é seguir no Barcelona", afirmou no fim de abril.

Apesar de querer continuar no Barça, o meia ex-Grêmio, era não só do interesse do clube italiano, mas também do treinador Maurizio Sarri, que gostaria do nome do brasileiro para reforçar sua equipe para a próxima temporada.

Anteriormente, o diretor de futebol da Juventus, Fabio Paratici, confirmou que tinha conversas com o Barcelona, sem revelar os nomes dos jogadores envolvidos. Mas agora, uma troca olho por olho não está nos planos do Barça, que só aceitaria a troca entre os dois com dinheiro incluindo.

Com isso, a troca entre os dois parece ter sido deixada de lado, uma vez que a Juve só estaria interessada na troca de jogadores, em uma troca direta com os espanhóis.

O Barcelona faz questão do dinheiro para liberar a saída de Arthur do Camp Nou uma vez que pretende conseguir a quantia necessária para a contratação de Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e outros atletas que tem em seu radar - o que não inclui Neymar, depois que os culés admitiram não ter dinheiro para levar o atacante de volta aos vestiários do clube, conforme confirmado pela 'Goal'.

Com a pandemia do coronavírus Covid-19, Juventus e Barcelona, assim como a maioria dos outros clubes, entram em uma janela de transferências cheia de incertezas, com o cenário financeiro dos times bastante instável com a crise e a paralisação dos campeonato mundo afora.