Pjanic, positivo para COVID-19

O Barcelona informou neste domingo que Miralem Pjanic, jogador do Barça, deu positivo nos testes de PCR que foram realizados no dia 22 de agosto e está com coronavírus.

Pjanic sentiu alguns incômodos e por este motivo, conforme relatado pelo clube do Barça, o teste foi realizado este sábado. O Barcelona informou que o jogador está "com boa saúde e isolado em casa".

É por isso que Pjanic "não vai viajar para Barcelona por 15 dias para ingressar na disciplina do Barça", depois de terminar sua fase na Juventus.

Koeman não poderá contar com o meia bósnio. Vale lembrar que Pjanic é, por enquanto, a única contratação do Barça confirmada nesse verão após a troca com Arthur.

É o primeiro contra-tempo do técnico holandês, contratado para substituir Quique Setién. Com isso, o bósnio estará fora dos primeiros treinos do Barça com seu novo técnico.

Com isso, é o terceiro caso de coronavírus no elenco do Barça, após os casos de Jean-Clair Todibo e Samuel Umtiti.